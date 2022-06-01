Уральские металлурги примут участие во влиятельной нефтегазовой выставке Прикаспия

Магнитка представит свою продукцию на крупнейшем нефтегазовом форуме Прикаспийского региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания принимает участие в 27-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2022 (Caspian Oil & Gas 2022), стартующей сегодня в столице Азербайджана Баку.

ММК – традиционный участник этого крупного форума, посвященного нефтегазовому сектору Каспийского региона. На стенде Магнитки посетители смогут познакомиться как с продукцией, востребованной при реализации трубопроводных проектов, так и с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.

Азербайджан и Прикаспийский регион являются для ММК одним из привлекательных и перспективных рынков. В 2021 году поставки ПАО «ММК» в республику составили более 60 тысяч тонн металлопродукции, что является крупнейшим показателем среди стран Закавказья.

27-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит с 1 по 3 июня в рамках Бакинской Энергетической Недели. Это самое престижное мероприятие в нефтегазовой и энергетической сфере в Прикаспийском регионе, в рамках которой также состоится 10-я Юбилейная Каспийская Международная Выставка «Энергетика и Возобновляемая Энергия» Caspian Power, а также Бакинский Энергетический Форум, который является преемником конференции «Нефть и Газ Каспия».

Высокий статус выставки подтверждает ежегодное участие в церемонии открытия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. В этом году традиционное мероприятие в очередной раз соберет лидеров энергоиндустрии из более чем 250 компаний со всего мира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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