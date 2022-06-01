В Челябинской области сменился главный по налогам

Назначен и.о. руководителя управления ФНС по Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство управлением Федеральной налоговой службы по Челябинской области с 1 июня принял на себя Александр Жеребцов.

Занимавший до этого должность заместителя руководителя регионального УФНС налоговик назначен и.о. главы управления после того, как прежний руководитель Михаил Бирюк возглавил аналогичную структуру в Ханты-Мансийском автономном округе.

Александр Жеребцов родился в 1985 году в Челябинске. В 2006 году окончил Южно-Уральский госуниверситет по специальности «Антикризисное управление», в 2008 в том же вузе получил диплом по специальности «Юриспруденция».

В налоговых органах начал карьеру в 2006 году. В 2009 году возглавил отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС по Удмуртской Республике. В 2011 году вернулся на Южный Урал, где был назначен начальником отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства УФНС Челябинской области, а в 2016 году возглавил отдел обеспечения процедур банкротства УФНС по Челябинской области. В том же году назначен начальником инспекции ФНС по Тракторозаводскому району Челябинска. С 2018 года занимал должность заместителя руководителя управления ФНС по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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