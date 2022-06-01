«На время ремонта»: в челябинском травмпункте объяснили причину «коллективных» приемов пациентов

В южноуральском минздраве ответили на претензии общественников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прием медиками травмпункта челябинской ГКБ №8 сразу нескольких пациентов в одном кабинете носит временный характер. Об этом сообщила в ответ на запрос агентства главный врач больницы Наталья Реминец.

Напомним, ранее общественники заявили об удручающем состоянии травмпункта учреждения. По словам челябинцев, здание медицинской организации остро нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, по мнению горожан, в травмпункте не хватает помещений как для проведения осмотра больных травматологами, так и для ожидания пациентами очереди на прием. «В частности, во время проверки был зафиксирован вопиющий случай приема трех пациентов в одном кабинете!» – возмутились южноуральцы.

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области сообщили РИА «Новый День», что ситуация в больнице находится на контроле, в настоящее время в медучреждении проходят ремонтные работы.

«Ремонтные работы в поликлинике №1 проводятся с 2016 года, в том числе отремонтирована значительная часть фасада здания поликлиники, – рассказала главврач ГКБ №8 Наталья Реминец. – В настоящее время проводится ремонт второго этажа медицинского корпуса, где расположен травмпункт. По мере финансирования работы будут продолжаться и в помещении травмпункта. Для удобства пациентов в коридоре травмпункта установлены мягкие скамейки».

На период ремонтных работ прием временно организован в совмещенном кабинете, позволяющем принимать несколько пациентов, пояснила руководитель больницы. «После окончания ремонта будет решаться вопрос о раздельном оказании медпомощи», – заверила она.

Челябинск, Виктор Елисеев

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