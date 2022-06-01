В Челябинске отменили фестиваль современного искусства

Фестиваль современного искусства MUCH отменен. Об этом сообщил его организатор, музыкант Фредди Генгер.

«Отличный был проект, подаривший мне много хороших друзей, знакомств и вдохновения на дальнейшие проекты. Мы подарили арт-волну, и безумно гордимся этим, – написал музыкант на своей странице в социальных сетях. – Спасибо большое всем, кто нас поддержал с фестивалем МАЧ, всем участникам, зрителям и всем-всем, кто стал частью большого фестиваля. Мы рады быть частью этого прекрасного, но на этом все».

По словам организатора, проект начинался на голом энтузиазме и никогда не финансировался из бюджета. Он просуществовал шесть лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году фестиваль современного искусства MUCH должен был пройти 15-30 июля на трех площадках: в Доме архитектора, в летнем дворике музыкального бара «ФортеПьяно» и в новой медиагалерее LIFT. Последнее обновление на странице проекта в социальных сетях датируется 4 мая, когда организаторы пригласили к участию в нем авторов игровых короткометражных фильмов.

Ранее Фредди Генгер заявил, что ивент-индустрия переживает сейчас в России не лучшие времена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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