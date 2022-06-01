В Челябинске открылись 18 пляжей. Купаться можно не на всех

В Челябинске открыт купальный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в этом году в городе будут работать 18 благоустроенных мест пляжного отдыха, 9 из которых – муниципальные и абсолютно бесплатные.

Девять муниципальных пляжей создано за три последние года в Челябинске на трех основных водоемах города: озере Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище. На всех, кроме пляжа «Городской», разрешено купаться.

Все муниципальные пляжи оборудованы теневыми навесами, биотуалетами, мусорными контейнерами. Для спуска в воду предусмотрены специальные сходни, а для удобства передвижения уложены деревянные настилы-тропинки. На каждом установлен спасательный пост, где несут службу специально подготовленные матросы-спасатели.

«Всего в городе открыто 18 пляжей, из них на трех запрещено купаться либо из-за особенностей рельефа, либо из-за близости к гидротехническим сооружениям. И мы убедительно просим жителей города купаться только в местах, которые для этого предназначены, где есть все необходимое и главное, есть спасатели, которых в этом сезоне будет работать порядка 170 человек. Сейчас все пляжи официально открыты, взяты пробы воды, и далее они будут забираться два раза в месяц и проверяться на соответствие нормативам», – отметил заместитель главы города Александр Астахов.

Перечень муниципальных пляжей:

пляж «Первоозерный», пер. Мамина, 1а, Первое озеро (Тракторозаводский район);

пляж «Чуриловский», Чурилово, ул. Черничная, Первое озеро (Тракторозаводский район);

пляж «Шершневский», ул. Шершневский бор, 6/1, Шершневское водохранилище (Центральный район);

пляж «Городской», ул. Худякова, Шершневское водохранилище (Центральный район). Пляжный отдых без купания;

пляж «Новороссийский», ул. Новороссийская (рядом с домом № 79), озеро Смолино (Ленинский район);

пляж «Смолинский», Смолино, пер. Дачный, 2А/2, озеро Смолино (Советский район);

пляж «Белый парус», Шершни, ул. Центральная, 3в/1, Шершневское водохранилище (Центральный район);

пляж «Спортивный», ул. Магнитогорская, озеро Смолино (Ленинский район);

пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, озеро Первое (Тракторозаводский район).

Перечень пляжей иной формы собственности:

пляж «Солнечный берег», в районе дома №701 по ул. Хуторной, озеро Смолино (Ленинский район);

пляж «Хуторная 84» в районе дома №84 по ул. Хуторной, озеро Смолино (Ленинский район);

пляж «Каспийский берег», Шершни, ул. Центральная, 3в/1, Шершневское водохранилище (Центральный район). Пляжный отдых без купания;

Центр активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища, Шершневское водохранилище (Центральный район). Пляжный отдых без купания;

пляж «Ясень», в районе дома №11/1 по переулку Большому (АМЗ), Шершневское водохранилище (Советский район);

пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – ул. Хохрякова, озеро Первое (Тракторозаводский район);

пляж ГК «Березка», ул. Чапаева, 118, озеро Смолино (Советский район);

пляж ГК «Смолино парк», ул. Чапаева, 114, озеро Смолино (Советский район);

пляж «Tanzania Relax Beach», ул. Чапаева, 96б, озеро Смолино (Советский район).

Челябинск, Виктор Елисеев

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