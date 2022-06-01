Грех и черное золото: челябинцев пригласили посмотреть, как разрушается мир

Челябинцы могут стать свидетелями рождения греха и разрушения мира.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского театра современного танца, 9 и 10 июня во дворце ЧЗМК пройдут открытые репетиции спектаклей «Игроки» и «NEFT».

9 июня желающие увидеть творческий процесс изнутри смогут посетить репетицию постановки «Игроки». Это проект Владислава Морозова и Елены Пришвицыной, в основу которого легли размышления авторов о грехе и том, как каждый определяет это понятие для себя.

«7 грехов, пластическая игра для семи танцовщиков. Каждая игра подразумевает систему, – рассказывают хореографы. – И внутри игры скрыта некоторая проблема, которую игроки должны решить. Кто не удаляется добровольно от причин страстей, тот невольно увлекается в грех. Причины же греха: вино, женщины, богатство, телесное здравие...»

10 июня челябинцам покажут процесс работы над спектаклем «NEFT», навеянным злободневной темой экологии. «NEFT – черное золото, жилы тела земли, – рассуждает автор идеи постановки Денис Чернышов. – Нефтяные капли и струи пробиваются наружу, выталкиваются, растекаются, обретая силу, сливаются в реки и бьют фонтанами. Зажигаются огни прожектора, мощным лучом выхватывающие современную действительность. Человеческая сила разрушительна. Она похожа на робота, способного уничтожить все живое на земле... И в туманной дымке повисает вопрос: «Что же будет дальше? Ведь мы сами, своими руками разрушаем этот мир...»

Открытые репетиции пройдут 9 и 10 июня с 12:00 до 14:00 на репетиционной базе театра в ДК ЧЗМК (ул. Новороссийская, 63).

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону +7(958)161-12-11.

Челябинск, Виктор Елисеев

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