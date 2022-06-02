Детские площадки Челябинска и Копейска опасны для юных южноуральцев

В Челябинске и Копейске ни одна проверенная общественниками детская площадка не соответствует нормам безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, в преддверии летних каникул общественники совместно с федеральным экспертом проверили десятки объектов в областном центре и его городе-спутнике Копейске. Ни один из них не соответствует требованиям безопасности. Данные о выявленных нарушениях направлены ответственным лицам и в прокуратуру.

Именно Челябинск и Копейск отметились самым большим числом грубых нарушений в области благоустройства в 2021 году, напомнили южноуральцы. Тогда общественники жестко раскритиковали подход чиновников к безопасности детей, потребовав устранить недостатки.

К 2022 году, к приезду члена палаты судебных экспертов, действующего эксперта при комиссии министерства строительства и ЖКХ России по вопросам развития благоустройства общественных территорий Натальи Зинченко, ситуация кардинально не поменялась.

«Копейские органы власти перед контрольной проверкой в очередной раз пошли по пути наименьшего сопротивления. В 2021 году, объясняя некачественное благоустройство сквера на площади Трудовой Славы, чиновники ссылались на нехватку денежных средств, чтобы «переблагоустроить уже благоустроенное», – рассказали общественники. – В итоге за год на детской площадке в сквере не заменили даже опасное вздувшееся покрытие. Территорию просто огородили лентой и повесили табличку, запрещающую детям вход. Рядом установлены игровые конструкции – с болтами без заглушек, о которые легко пораниться, и ненормативными зазорами между элементами, в которых ребенок может застрять».

По словам федерального эксперта, это системные нарушения, которые встречаются повсеместно. Связаны они, вероятно, с ошибками специалистов еще на этапе закупки.

Еще одна спортивная площадка, к которой у общественников возникли претензии, находится в копейском поселке Горняк. Здесь в качестве места для активных игр детям предлагается участок, отсыпанный песком и огражденный садовой сеткой с острыми краями. На этом благоустройство объекта закончилось. Для маленьких спортсменов не предусмотрели ни баскетбольных колец, ни футбольных ворот.

Кроме того, новая площадка по размерам не соответствует стандартам ни одного из видов спорта. К примеру, здесь не получится натянуть сетку установленного размера, чтобы поиграть в теннис. Объект, на который были потрачены бюджетные средства, по сути, годится только как площадка для выгула собак, заявили эксперты.

Неподалеку, на улице Гастелло, 27, спортивное оборудование на площадке есть, однако оно опасно и должно быть демонтировано. Установленные футбольные ворота не закреплены и шатаются при прикосновении.

Аналогичное нарушение общественники обнаружили в Калининском районе Челябинска по адресу улица Молодогвардейцев, 68в. Надежность нового оборудования испытали на себе: во время проверки конструкция футбольных ворот попросту развалилась. Часть ее рухнула на тротуар. Эксперты связались с администрацией района и потребовали немедленно демонтировать опасные элементы, что было выполнено.

«Падение этих ворот с баскетбольным кольцом наверху может привести к смерти. Конструкция тяжелая, вдобавок с элементами, может просто разрубить человека пополам. Летальные исходы для детей у нас происходят по всей стране. Изначально такие ворота должны иметь четыре точки крепления. Бетонирование, которое было выполнено подрядчиком, не соответствует нормам и требованиям. При приемке на это не обратили внимание. И сейчас имеем такие последствия», – пояснила федеральный эксперт.

И таких благоустроенных с виду, но наполненных опасными для жизни ловушками площадок в Челябинске множество.

На новой красивой набережной у озера Смолино в зоне с турниками обнаружилось ограждение в виде острых кольев. При падении со спортивного снаряда можно получить травму.

В сквере на улице Свободы, 92а, – горка с щелями, где может застрять одежда (например, шарф). Здесь же установлены скамейки с декоративными элементами из металлической проволоки.

Во дворе на улице Воровского, 9, очевидно, хотели укрепить баскетбольный щит, но по факту получилась дополнительная перекладина, по которой ребенок теперь может забраться на трехметровую высоту и упасть. Здесь же – карусель с зазорами более 11 сантиметров, что противоречит требованиям ГОСТ, и песочница с крышей из запрещенного для детских площадок поликарбоната. Об острые края легко пораниться.

«Все проверенные дворы и площадки были благоустроены с 2017 по 2021 год. По характеру нарушений можно судить, что ответственные лица повторяют одни и те же ошибки из года в год и не утруждают себя их исправлением. Как результат – колоссальные объемы бюджетных средств потрачены, но ни один из проверенных объектов не соответствует требованиям безопасности, к эстетике тоже возникают вопросы в большинстве случаев. Настаиваем на участии правоохранителей в этой истории», – заявили общественники.

Мониторинг продолжится, в частности, эксперты проверят, исправили ли другие муниципалитеты нарушения, выявленные в 2021 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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