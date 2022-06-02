ФАС требует отменить итоги торгов на содержание дорог Челябинска

Челябинское УФАС потребовало отменить итоги аукционов на содержание улично-дорожной сети областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, антимонопольное ведомство предписало пересмотреть заявки конкурсов на содержание улично-дорожной сети Челябинска.

Заказчиком пяти закупок является комитет дорожного хозяйства Челябинска. В ходе торгов на аукцион было выставлено 7 лотов на содержание улично-дорожной сети в 2022-2025 годах. Начальная цена контракта для Ленинского района составила 911 миллионов рублей, в Курчатовском – 939 миллионов рублей, в Тракторозаводском – 924 миллионов рублей, в Металлургическом – 759 миллионов рублей, в Калининском – 876 миллионов рублей.

С жалобами в Челябинское УФАС обратилось ООО «Союз Автодор» (Ивановская область).

В ходе ее рассмотрения антимонопольщики пришли к выводу, что конкурсная комиссия нарушила законодательство о контрактной системе при рассмотрении заявок.

Теперь мэрии надлежит отменить протоколы подведения итогов и вновь рассмотреть поступившие заявки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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