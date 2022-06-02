Меньше трети челябинцев интересен проект метротрама

Меньше 30% жителей Челябинска заинтересованы в строительстве метротрама.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее важным проектом для Челябинска его жители считают создание новых общественных пространств. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

Участникам опроса предложили выбрать не более трех вариантов объектов благоустройства и развития инфраструктуры в областном центре. В итоге наибольшее число горожан отметили обустройство новых общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.). Такой вариант ответа выбрали 55,2% респондентов. Чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, так отвечали женщины, молодые жители Челябинска (18-24 лет), а также жители города со средним (по самоощущению) уровнем материальной обеспеченности.

Вторая по упоминаемости позиция – строительство детских садов в новых микрорайонах Челябинска. О востребованности и важности этого проекта лично для себя сказали 43,5% опрошенных. Среди горожан, выбравших этот вариант ответа, больше, чем в среднем по массиву опрошенных, женщин, респондентов в возрасте 25-44 лет и тех, кто находится в отпуске по уходу за ребенком или временно не работает.

Менее трети участников опроса (28,5%) сочли важным лично для себя появление в Челябинске метротрама. Проект поддерживают чаще остальных молодые люди (18-24 лет) и жители города старше 60 лет, пенсионеры, а также те, кто относит себя к категории высокообеспеченных респондентов.

Каждый пятый житель Челябинска, принявший участие в опросе (21%), назвал важным завершение строительства 4-х полосной автомобильной трассы Челябинск – Екатеринбург. Как правило, этот вариант ответа выбирали мужчины, предприниматели и руководители предприятий и высокообеспеченные (по самоощущению) респонденты.

Лишь каждый десятый челябинец (10%) счел важным лично для себя строительство спортивных объектов – РМК-арены и Центра экстремальных видов спорта. Особенно востребован этот проект у молодежи в возрасте 18-24 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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