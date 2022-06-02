Кому «рогатого»? Старые троллейбусы и трамваи Челябинска пустят с молотка

Власти Южного Урала готовят к продаже изношенные троллейбусы и трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старый подвижной состав электротранспорта Челябинска пустят с молотка. Об этом сообщил замминистра дорожного хозяйства и транспорта области Александр Егоров. Это станет одним из мероприятий продолжающейся транспортной реформы в Челябинской агломерации.

В планах областного правительства – продолжение ремонта трамвайных путей. В 2022 году предполагается отремонтировать до 15 километров одиночного пути (втрое больше, чем в 2021 году).

Один из важнейших этапов реконструкции – установка современных трамвайных платформ на улице Цвиллинга. Всего здесь появится 12 оборудованных остановочных пунктов на платформах длиной до 40 метров и шириной до 2,5-3,5 метров. Это позволит установить на них пункты ожидания, а также обеспечит доступ к электротранспорту маломобильных горожан, в настоящее время практически лишенных возможности воспользоваться трамваем. В результате такой модернизации количество полос, предназначенных для личного автотранспорта, сократится до двух в каждую сторону.

В дальнейшем подобный стандарт платформ планируется распространить и на другие улицы города. Всего за ближайшие пять лет планируется полностью обновить трамвайные остановочные пункты в Челябинске, увеличив их число с 240 до 250.

Также под реконструкцию в 2022 году попадут трамвайные пути на улицах Гагарина, Горького, Машиностроителей, Монтажников и целый ряд других. Кроме того, запланирован ремонт важного трамвайного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской.

Еще одна новость – появление остановки трамвая на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева: анализируя действующую сеть остановочных пунктов, эксперты пришли к выводу, что в настоящее время расстояние от существующих остановок общественного транспорта до мэрии Челябинска и целого ряда региональных и муниципальных учреждений, а также административных зданий, расположенных в районе Театральной площади, слишком велико.

Продолжится процесс обновления подвижного состава. Так, в 2021 году власти уже приобрели 30 новых трамваев. В 2022 году планируется закупить еще до 60 вагонов. 30 трамваев уже заказаны. И хотя сейчас Усть-Катавский вагоностроительный завод слегка затянул с поставкой, первые вагоны в Челябинске ждут уже в июне.

В настоящее время миндортранс направил ценовые запросы производителям для закупки еще одной партии трамваев. О количестве Александр Егоров говорить пока не стал, так как процессы ценообразования в отрасли сейчас слишком неоднозначны: с начала года продукция подорожала примерно на 20%, но в настоящее время происходит коррекция цен.

Заменой троллейбусного парка должна заняться компания-концессионер. А вот с судьбой старого подвижного состава в правительстве региона уже определились: трамваи и троллейбусы пустят с молотка. «Троллейбусы уже проходят оценку, их стоимость составит около 88 тысяч рублей за штуку», – рассказал Егоров, уточнив, что продать планируется 65 машин. Кроме того, планируется выставит на продажу порядка 90 трамваев.

К эксплуатации выставляемый на торги электротранспорт не пригоден, уточнил чиновник: износ составляет 95%. Так что покупать его будут, скорее всего, для разбора и сдачи в металлолом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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