Как в Москве и уже в этом году: в Челябинской агломерации введут единый проездной

Единый проездной на все виды общественного транспорта появится в Челябинске уже в этом году. И будет действовать на территории все алгомерации. Об этом заявил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«Это радикальный перелом – переход к новому билетному меню и к новому оператору, который распространит свое действие не только на Челябинск, но и на Челябинскую агломерацию, – рассказал чиновник. – Будет единый проездной на все виды транспорта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проездной будет действовать по московской схеме, то есть одна карточка будет работать и как безлимит на определенный срок, и как кошелек.

Организацию расчетов за билеты планируется передать специальной организации – оператору АСОП (автоматизированной системы оплаты проезда). Конкурсные процедуры по ее выбору уже начался. Через две недели должны подвести их итоги. После этого в течение двух месяцев начнется внедрение нового билетного меню.

«Логика такая, как и во всех городах России. Сейчас все переходят на длительные проездные – на месяц, квартал, полгода. А со временем мы введем и годовой. В городе проездной будет подешевле, на агломерацию – чуть дороже. При этом разовая стоимость проезда, конечно, будет индексироваться, чтобы люди покупали больше длительных проездных билетов», – рассказал Александр Егоров.

Кроме того, планируется разработать мобильное приложение с виртуальной картой для оплаты поездок. Она также сможет работать в качестве проездного билета.

Напомним, ранее губернатора Челябинской области Алексей Текслер анонсировал распространение действия единого пересадочного талона на маршруты из Сосновского района и Копейска в Челябинск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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