В Коркинском районе, прославившемся нападениями безнадзорных собак, до сих пор нет приюта для животных

В Коркино прокуратура добивается от администрации района создания приюта для содержания животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино обнаружило нарушения в действиях властей района после проверки, проведенной из-за всплеска нападений безнадзорных собак на жителей муниципалитета.

«Установлено, что администрацией района не исполняются полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», – уточнили в надзорном ведомстве.

Прокурор города внес главе района представление с требованием устранить нарушения и организовать приют для временного содержания животных. Только после этого власти муниципалитета заключили контракты на отлов безнадзорных животных. Однако приют на территории района до сих пор не организован.

Теперь прокуратура города направила исковое заявление о возложении на районные власти обязанности в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу создать приют для содержания животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»