Первый кандидат заявился на пост ректора Южно-Уральского медуниверситета

В Челябинске стартовала предвыборная гонка за кресло ректора медицинского вуза.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым кандидатом на пост Южно-Уральского государственного медицинского университета стал академик РАН, врио ректора ЮУГМУ Андрей Важенин. Он руководит вузом с мая 2021 года.
Формально процедура выборов ректора стартовала 20 мая, когда был издан приказ о его начале. На прошедшем на минувшей неделе ученом совете университета Андрей Важенин заявил о выдвижении своей кандидатуры.
Прием документов от других претендентов продлится до 10 июня. Выборы должны состояться осенью текущего года.
Полномочия врио ректора истекают у Андрея Важенина 29 октября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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