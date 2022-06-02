Южноуральский лесничий «не заметил» незаконные рубки на 9 миллионов рублей

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении лесничего, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, следователи закончили расследование уголовного дела в отношении лесничего Нязепетровского лесничества, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2018 – 2020 годах мужчина получил от предпринимателя 15 тысяч рублей за игнорирование незаконных рубок древесины на территории лесничества. Ущерб от них превысил 9 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении бизнесмена-лесоруба. Для полного взыскания ущерба следователем СК наложен арест на имущество предпринимателя.

Челябинск, Виктор Елисеев

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