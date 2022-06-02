В челябинском кафе при пожаре пострадали два человека

В Челябинске в горящем кафе пострадали два человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером в четверг, 2 июня, в кафе «Азия» на улице Доватора, недалеко от остановки «Завод Колющенко».

Не исключено, что в помещении мог произойти взрыв, так как для приготовления блюд использовались баллоны с газом.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, прибывшие на место ЧП пожарные потушили кровлю заведения. Из помещения кафе извлекли два газовых баллона.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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