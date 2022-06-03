Уральские металлурги рассказали о «зеленой» трансформации Магнитки

Представители ММК рассказали на металлургическом саммите о проектах по снижению выбросов углекислого газа и ESG-трансформации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 2-3 июня в Туле проходит 19-й Металлургический саммит «Русская Сталь: стратегия роста». Темой главного события года в российском металлургическом бизнесе был выбран «Глобальный энергопереход и российская черная металлургия».

В делегацию ПАО «ММК» на мероприятии вошли директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Григорий Щуров и руководитель по устойчивому развитию Ярослава Врубель.

Григорий Щуров в своей презентации «Перспективы снижения выбросов парниковых газов в рамках использования классической схемы производства стали «доменная печь – кислородный конвертер». Опыт ММК» рассказал, что удельные выбросы углекислого газа в 2021 году по Scope 1 и 2 были сокращены на 11% до 1,95 тонны на тонну стали. Тем временем, в рамках реализации стратегии ММК до 2025 года комбинат ставит своей целью достижение уровня в 1,8 тонны.

«Основные драйверы снижения выбросов парниковых газов для ММК – это наши проекты по строительству комплекса коксовой батареи №12 и доменной печи №11, которая, по расчетам, даст снижение выбросов углекислого газа на 1,7 миллиона тонн в год. Тем временем, новая коксовая батарея позволит сократить такие выбросы еще на 1,1 миллиона тонн в год за счет применения технологии сухого тушения кокса и улучшения его качества, автоматизации обогрева коксовых печей, а также вывода из работы пяти старых батарей. Помимо снижения выбросов парниковых газов коксовая батарея №12 обеспечит снижение выбросов опасных и загрязняющих веществ на 11 тысяч тонн в год, то есть общий экологический эффект от этого проекта будет еще большим», – сказал Григорий Щуров.

Он также добавил, что для снижения выбросов парниковых газов ММК активно занимается повышением энергоэффективности производственной цепочки и до 2025 года помимо прочих проектов планирует провести реконструкцию воздухонагревателей доменных печей и нагревательных печей стана 2000 горячей прокатки.

Ярослава Врубель поделилась опытом ESG-трансформации ММК. Она, в частности, напомнила о том, что Группа ММК поддерживает мировые инициативы в области изменения климата и Цели устойчивого развития Организации объединенных наций (ЦУР ООН).

В 2021 году Группа ММК впервые в своей истории провела идентификацию и оценку физических и переходных климатических рисков для Магнитогорского металлургического комбината. В следующем году компания продолжит реализацию проекта по комплексному анализу и оценке климатических рисков в соответствии с требованиями рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (TCFD), для ключевых производственных процессов.

Другим важнейшим направлением ESG-трансформации ММК является достижение цели «Ноль травм» и снижение показателя LTIFR до 0,45, который за 2021 году опустился на 6,1% до 0,62. В этом контексте ключевое значение имеют мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, а также внедрение новых систем безопасности. В прошлом году ММК расширил автоматизированную систему контроля персонала в опасных зонах с помощью машинного зрения, внедрил систему видеоаналитики для контроля соблюдения требований по безопасности. Кроме того, более 26,5 тысяч работников прошли тренинги по осознанной безопасности, в том числе с использованием VR-технологий. Еще почти 18,5 тысяч сотрудников всех возрастных групп, включая руководителей, специалистов и рабочих стали слушателями различных обучающих программ в рамках развития корпоративной культуры возможностей ММК.

Участниками саммита в Туле стали представители органов государственной власти, руководители и специалисты ведущих компаний металлургической отрасли, включая ЕВРАЗ, Металлоинвест, Мечел, НЛМК, Северсталь, ОМК, ТМК, ПМХ, эксперты. Основными вопросам для обсуждения были выбраны «зеленая» трансформация в черной металлургии России, работа металлургических компаний в условиях вызовов декарбонизации, состояние рынка стали и перспективы спроса, а также лучшие ESG-практики и их влияние на глобальные рейтинги компаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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