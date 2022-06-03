Треть южноуральцев увеличили запросы к зарплате

28% челябинцев увеличили ожидания по зарплате на фоне последних событий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне геополитических событий последних месяцев 26% российских соискателей увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме, причем среди соискателей младше 35 лет так поступил каждый третий. К такому выводу пришли эксперты службы исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Чаще прочих желаемую зарплату увеличивали в Новосибирской области (34%) и Амурской области (33%). Реже всего – в Липецкой области (9%).

Среди представителей разных профессий «зарплатные аппетиты» выросли у 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%).

Среди соискателей из Челябинской области свои зарплатные ожидания за последнее время увеличили 28% опрошенных. Из них 38% подняли свои требования к заработной плате на 10 тысяч рублей и более, 41% – на 5-10 тысяч, 8% – в пределах 5 тысяч. Еще 14% решили просто не указывать зарплату в резюме.

Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин – только 43%.

Тех, чьи зарплатные ожидания выросли более, чем на 10 тысяч рублей, особенно много среди соискателей из Москвы (68%), Московской области (64%) и Ростовской области (63%). В пределах 10 тысяч свои пожелания к зарплате чаще всего повышали соискатели из Пермского края (53%), Красноярского края (50%) и Челябинской области (49%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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