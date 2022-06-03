Челябинского выпускника поймали со шпаргалкой на ЕГЭ по профильной математике

Челябинского одиннадцатиклассника выпроводили с ЕГЭ из-за шпаргалки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в четверг, 2 июня, в регионе прошел единый государственный экзамен по математике профильного уровня. Его сдавали 6 тысяч 656 участников. Для 210 человек экзамен прошел в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

«Государственная итоговая аттестация в области проходит штатно, – рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас. – Для обеспечения информационной безопасности и объективности экзаменационных результатов во всех пунктах проведения экзамена Челябинской области экзамены проходят с применением технологии печати экзаменационных материалов в аудитории и сканирования бланков ответов в штабе пунктов проведения экзаменов. Во всех аудиториях, задействованных для проведения ЕГЭ, велось видеонаблюдение в онлайн-режиме. С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок».

Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники, подтвержденной документально, смогут сдать его в резервный день – 27 июня.

Результаты сегодняшнего испытания будут объявлены не позднее 20 июня.

Сегодня, 3 июня, проходит ЕГЭ по математике базового уровня. В нем принимают участие более 6 тысяч выпускников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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