В Челябинске запустили еще один сезонный маршрут

В Челябинске запустили автобусный маршрут №38.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, автобус №38 будет следовать от остановки «Областная больница» до санатория «Изумруд» по улицам: Блюхера, Кузнецова и Калининградской.

Автобус будет ходить по 31 августа (включительно) каждые 30 минут ежедневно.

Первый рейс от «Областной больницы» – в 8:00 ежедневно. От санатория «Изумруд» – в 8:15 ежедневно. Последний рейс от «Областной больницы» – в 20:30 . От санатория «Изумруд» – в 20:45.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»