В Челябинске запустили еще один сезонный маршрут

В Челябинске запустили автобусный маршрут №38.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, автобус №38 будет следовать от остановки «Областная больница» до санатория «Изумруд» по улицам: Блюхера, Кузнецова и Калининградской.
Автобус будет ходить по 31 августа (включительно) каждые 30 минут ежедневно.
Первый рейс от «Областной больницы» – в 8:00 ежедневно. От санатория «Изумруд» – в 8:15 ежедневно. Последний рейс от «Областной больницы» – в 20:30 . От санатория «Изумруд» – в 20:45.
Челябинск, Виктор Елисеев
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