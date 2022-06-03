Защитники леса на Тополинке в Челябинске готовы выйти на улицу

Противники застройки городского леса в Челябинске подали заявку на проведение митинга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне продолжающегося судебного разбирательства вокруг участка городского леса на северо-западе Челябинска жители областного центра решили выйти на акцию протеста. Об этом инициаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.

«Друзья, мы подали уведомление в городскую администрацию о проведении митинга против вырубки леса в границах микрорайонов Ньютон, Парковый 2 и Тополиная аллея», – рассказали горожане.

Акцию протеста планируется провести 13 июня на площадке у ЛА «Трактор».

«Мы надеемся, что мэрия Челябинска не испугается открытого выступления людей и согласует митинг. Обращаем внимание, что в борьбе за сохранение леса челябинцы действуют строго в рамках закона, обращаясь в суды, надзорное ведомство и СК. Сейчас мы хотим реализовать наше законное право на свободное выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны», – подчеркнули представители инициативной группы.

Формально срок, в течение которого мэрия должна дать ответ инициаторам, истекает в предстоящее воскресенье. Но горожане не исключают, что получат его уже сегодня.

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство стоимостью около 420 миллионов рублей был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление экологов, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

Между тем, челябинцы подали в суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снять с кадастрового учета земельного участка под строительство катка. Его рассмотрение началось 20 мая. Следующее заседание назначено на 19 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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