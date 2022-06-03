Мэрия Челябинска обнаружила у экоактивистов повышенную предрасположенность к ковиду

Мэрия Челябинска отказалась согласовать собрание в защиту леса на Тополинке.

Как уже сообщал «Новый День», уведомление о митинге челябинцы подали в четверг, 2 июня. Акцию протеста планировалось провести 13 июня на площадке у ЛА «Трактор».

«Мы надеемся, что мэрия Челябинска не испугается открытого выступления людей и согласует митинг. Обращаем внимание, что в борьбе за сохранение леса челябинцы действуют строго в рамках закона, обращаясь в суды, надзорное ведомство и СК», – подчеркнули представители инициативной группы.

Однако надежды защитников леса на Тополинке оказались тщетны. Сегодня вечером инициатор акции протеста получил уведомление об отказе в согласовании митинга... в связи с угрозой распространения COVID-19.

«Учитывая сложившуюся неблагополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку, Вы, как организатор публичного мероприятия, не сможете в полной мере обеспечить безопасность участников публичного мероприятия и граждан, принявших решение принять участие в мероприятие, либо находящихся в месте его проведения», –говорится в ответе за подписью вице-мэра Челябинска по социальному развитию Сергея Авдеева. При этом в бумаге подчеркивается, что администрация города ни в коем случае не отказывает в проведении публичного мероприятия, и обязательно согласует акцию, «как только это позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка».

Читайте «Новый День Челябинск» в telegram

Формальные основания для отказа в согласовании митинга у городских чиновников, действительно, есть – постановление региональных властей о введении режима угрозы ЧС, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции до сих пор действует. И на протяжении длительного времени губернатор Челябинской области Алексей Текслер лишь отменяет конкретные ограничительные меры. Так, с 1 июня глава региона отменил требование об обязательном ношении медицинских масок (едва ли не последнее ограничение, содержавшееся в документе).

И уже 1 июня в Челябинске прошла череда массовых мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в которых приняли участие наверняка больше 499 человек (именно такое количество участников было заявлено в заявке на митинг). Сегодня, 3 июня, в городе прошла торжественная церемония открытия фестиваля «Российская студенческая весна». Как сообщали ранее в пресс-службе мэрии Челябинска, в ней приняли участие около 2 тысяч человек (не считая зрителей).

Но постановление продолжает действовать. И городские чиновники теперь сами решают, кто из участников того или иного мероприятия защищен от ковида, а кто – «не в полной мере».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»