В споре вокруг городского леса в Челябинске требуют отвода судьи

Челябинцы, выступающие против уничтожения леса на северо-западе города, намерены потребовать передачи рассмотрения их иска другому судье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной требования об отводе судьи стало затягивание судебного процесса. Именно так оценивают развитие событий авторы иска в защиту леса на Тополинке.

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление горожан, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

Между тем, челябинцы подали в суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снять с кадастрового учета земельный участок под строительство катка. Его рассмотрение началось 20 мая в Советском районном суде. Следующее заседание назначено на 19 июля.

В рамках производства истцы заявили ходатайство о наложении обеспечительных мер: запрете предоставлять земельный участок в аренду либо пользование третьим лицам для строительства, а также на выдачу разрешения на строительство на нем.

Однако 27 апреля суд отказал в удовлетворении ходатайства. Дальнейшее развитие событий горожанам откровенно не понравилось. «Само определение судьи мы получили лишь после многочисленных звонков, переносов встреч с помощником, нахождения определения на подписи у судьи, – рассказал представляющий интересы истцов юрист Владимир Казанцев. – В итоге, 5 мая, когда нам удалось вызволить определение из катакомб фемиды, я подготовил и направил в суд частную жалобу».

Однако до сих пор жалоба не была отправлена на рассмотрение апелляционной инстанции. «Сегодня 3 июня, а воз и ныне там! – возмущается правозащитник. – Дело по-прежнему находится в Советском районном суде. В лес на Тополинке уже заехала техника. Рабочие собираются ставить забор. Горожане нервничают. По всем подсчетам, наша частная жалоба на определение об отказе в обеспечении иска должна было попасть в облсуд не позднее 19-20 мая».

Следует отметить, что Гражданско-процессуальный кодекс РФ не устанавливает конкретных сроков для передачи частной жалобы в апелляционную инстанцию. Статья 333 ГПК РФ содержит лишь требование «назначить разумный срок», в течение которого участники процесса могут представить в суд первой инстанции свои возражения на частную жалобу, по истечении которого она и должна быть передана далее – в данном случае, в Челябинский областной суд. Согласно материалам дела, этот срок установлен до 6 июня.

Но подобное не устраивает истцов. Более того, они указывают на возможный конфликт интересов: рассматривающая дело судья и действующий начальник правового управления мэрии Челябинска учились на одном курсе юридического факультета, а по его окончании какое-то время работали в одном и том же Советском районном суде.

«Данные факты являются основанием для отвода судьи по делу, рассмотрению вопроса и передаче дела в другой суд», – уверен представитель истцов. Жалобу он намерен подготовить в кратчайший срок.

Челябинск, Виктор Елисеев

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