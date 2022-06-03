На одном и том же перекрестке Челябинска второй раз за день трамвай сошел с рельсов

В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвай сошел с рельсов в районе остановки «Теплотехнический институт» вечером сегодня, 3 июня.
Из-за аварии в настоящее время движение трамваев из центра на северо-запад и в Металлургический район закрыто.
Вагон сошел с рельсов при повороте с улицы Кирова на проспект Победы.
Интересно, что сегодня утром на этом же перекрестке уже был зафиксирован сход вагона: около 6 часов трамвай так же не смог закончить поворот с Кирова на проспект Победы.
В социальных сетях аварии связывают с проблемами дорожного покрытия. «Там рельсы держались за счет асфальта... – пишут горожане. – Асфальт расковыряли, и теперь рельсы гуляют».
Отметим, что пересечение улицы Кирова и проспекта Победы не первый раз попадает в сводки с подобными ДТП. Так, в сентябре прошлого года на этом перекрестке также сходил с рельсов трамвай. Фиксировались подобные инциденты и непосредственно на трамвайной остановке.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube