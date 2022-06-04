На южноуральской трассе ВАЗ врезался в «скорую» с пациентом

В Челябинской области легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 4 июня, в 11:30 на 89 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск.
Автомобиль скорой медицинской помощи двигался со включенными специальными световыми сигналами и сиреной, так как в салоне находился пациент. Столкновение произошло, когда спецмашина выехала на встречную полосу, чтобы обогнать ехавший впереди ВАЗ 2111. В это время легковушка начала поворачивать налево и врезалась в «скорую». После столкновения ВАЗ съехал в кювет.
«В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения», – уточнили в ГИБДД.
Детали происшествия устанавливаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
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