На южноуральской трассе ВАЗ врезался в «скорую» с пациентом

В Челябинской области легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 4 июня, в 11:30 на 89 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск.

Автомобиль скорой медицинской помощи двигался со включенными специальными световыми сигналами и сиреной, так как в салоне находился пациент. Столкновение произошло, когда спецмашина выехала на встречную полосу, чтобы обогнать ехавший впереди ВАЗ 2111. В это время легковушка начала поворачивать налево и врезалась в «скорую». После столкновения ВАЗ съехал в кювет.

«В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения», – уточнили в ГИБДД.

Детали происшествия устанавливаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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