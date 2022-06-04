В Челябинске под детским аттракционом рухнул пол

В одном из детских парков Челябинска провалился пол под работавшим аттракционом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 4 июня, в детском парке, расположенном в центре города. Во время работы одного из аттракционов у посетителей из-под ног ушел пол.

Около десяти человек, включая детей, оказались заперты на карусели из-за провалившегося помоста. Вызволить их смогли лишь через полчаса, так как автоматически разблокировать защитные поручни оказалось невозможно.

«Для вызволения пленных, сотрудникам парка пришлось вручную отстегивать людей, а детей выносить на руках», – пишет телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей». К счастью, обошлось без пострадавших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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