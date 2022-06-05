На Южном Урале четырехлетний ребенок пострадал при опрокидывании самодельного квадроцикла

В ДТП с переворотом в уральских горах пострадал ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в субботу, 4 июня, около 17:30 в Юрюзани (Катав-Ивановский район).

Южноуралец отправился на прогулку на самодельном квадроцикле вместе с женой, 13-летней дочерью и 4-летним сыном. По предварительным данным, при подъеме в гору по грунтовой дороге мужчина не справился с управлением, и аппарат перевернулся. В результате ДТП самый маленький участник поездки получил травмы. После аварии он был госпитализирован.

Пострадавшего ребенка на попутной машине доставили в больницу Катав-Ивановска, затем его госпитализировали в медучреждение областного центра.

В отношении мужчины составлены 5 протоколов об административных правонарушениях: по факту управления транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов, несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управления транспортным средством, не имея права управления, а также невыполнения требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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