На Южном Урале четырехлетний ребенок пострадал при опрокидывании самодельного квадроцикла

В ДТП с переворотом в уральских горах пострадал ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла в субботу, 4 июня, около 17:30 в Юрюзани (Катав-Ивановский район).
Южноуралец отправился на прогулку на самодельном квадроцикле вместе с женой, 13-летней дочерью и 4-летним сыном. По предварительным данным, при подъеме в гору по грунтовой дороге мужчина не справился с управлением, и аппарат перевернулся. В результате ДТП самый маленький участник поездки получил травмы. После аварии он был госпитализирован.
Пострадавшего ребенка на попутной машине доставили в больницу Катав-Ивановска, затем его госпитализировали в медучреждение областного центра.
В отношении мужчины составлены 5 протоколов об административных правонарушениях: по факту управления транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов, несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, управления транспортным средством, не имея права управления, а также невыполнения требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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