В Южноуральске в реке утонул школьник

Десятилетний ребенок утонул в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в вечером в пятницу, 3 июня, в одном из поселков Южноуральска.

10-летний ребенок утонул во время купания в реке Увелька. По информации ГУ МЧС по Челябинской области, место, где погиб школьник, не было предназначено для купания.

Известно, что мальчик воспитывался в многодетной семье. В этом году он закончил третий класс.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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