Минэкологии сообщает о нарушениях природного законодательства в Челябинске, горожане не верят

40 нарушений природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха зафиксировало с начала года в Челябинске региональное министерство экологии. Горожане считают, что статистика не соответствует действительности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из челябинок пожаловалась в приемную губернатора на резкий запах серы и гари по вечерам в выходные. Там, как водится, жалобу отправили в минэкологии, ведомство подготовило ответ.

В документе ни слова о том, откуда мог взяться этот запах и какие меры приняты, чтобы он не появлялся. Но сообщается о 40 зафиксированных нарушениях и о том, что к административной ответственности привлечены «24 юридических лица, 11 должностных лиц, 4 индивидуальных и 1 физическое лицо. Также выдано 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований». А дальше чиновники в очередной раз сообщили, сколько в городе постов наблюдения, как должны сократиться выбросы к 2024 и 2030 годам и за счет чего основные загрязнители собираются выбросы сокращать.

«Судя по всему, ответ – копипаст, который с 2020-2021 года ни кто даже не редактировал», – комментирует документ автор обращения.

«Мне такой же, прям слово в слово, приходил», – поддержал челябинку другой горожанин.

Жители города сообщают, что в минувшую пятницу вечером опять было невозможно дышать: «В Ленинском районе стояла невыносимая вонь химозой»; «В районе АМЗ в 23:30 – 24 часа невозможно было дышать. Выхлопы химические».

«Все жалобы в пустоту! Нет персональной ответственности у чиновников!», – резюмируют челябинцы.

Напомним, Челябинская область вошла в десятку российских регионов с самым большим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, причем по итогам 2021 года объем выброс увеличился. Исследование проводили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»