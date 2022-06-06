Двое пенсионеров пропали в горах Таганая

В национальном парке Южного Урала пропали двое пожилых пенсионеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, поздним вечером воскресенья, 5 июня, в Златоустовский отряд ведомства смогли дозвониться два пожилых человека – 83-летний мужчина и 74-летняя женщина. Днем 5 июня они вышли собирать кислицу в район Малого Таганая, а вечером, по дороге назад, заблудились, потеряли ориентировку и не могли вернуться домой.

«Местность заблудившиеся знают хорошо, каждый год с самого детства ходят на сбор даров природы, а потому без регистрации на Центральной усадьбе они смело пошли привычным маршрутом. Уже по дороге домой, следуя по грунтовой укатанной дороге, видимо из-за сумерек, не могли сориентироваться на местности, и обратились к спасателям», – уточнили в пресс-центре поисково-спасательной службы.

Пока сохранялась связь, оперативному дежурному удалось опросить пострадавших и получить примерное описание маршрута, направление движения и ориентиры, встречавшиеся на пути. К месту поиска выдвинулась дежурная смена на квадроциклах.

Поиск не прекращался всю ночь, были обследованы дороги и тропы на склонах горы Монблан. Где не проходила внедорожная техника – поиск велся пешим ходом. Поиск ночью результата не дал и сегодня утром к спасателям Поисково-спасательной службы Челябинской области присоединились сотрудники пожарной охраны и добровольцы на квадроциклах.

Связи с пострадавшими нет. Поиск продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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