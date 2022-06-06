Исторический центр Челябинска планируют «украсить» 18-этажкой

В границы исторического центра Челябинска пытаются воткнуть 18-этажку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высотный жилой дом планируется построить на улице Пушкина – в квартале, ограниченном улицами Свободы, Карла Маркса, Труда и Пушкина.

В 20-х числах мая археологи провели обследование, рекомендовав мероприятия по обеспечению сохранности культурного слоя Челябинска XVIII-XIX веков. Соответствующие материалы были опубликованы на официальном сайте государственного комитета охраны памятников культурного наследия Челябинской области.

Однако существует проект застройки этой территории, который предполагает возведение жилого дома из двух секций этажностью 7 и 18 этажей, где в первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения социально-бытового назначения, с подземной стоянкой на 36 машиномест.

Отметим, что поблизости расположены сразу несколько объектов культурного наследия: типография Егорова, построенная в 1903-1904 годах (Пушкина, 5) и особняк Данцигера, возведенный в конце первого десятилетия ХХ века (Пушкина, 1). А сам участок будущего строительства входит в границы исторического центра Челябинска, обозначенного в генеральном плане города.

Планы строителей вызвали протест общественников. Краевед Юрий Латышев призвал вмешаться в ситуацию главного архитектора областного центра Павла Крутолапова. «О необходимости ограничения действий застройщиков заговорили еще весной прошлого года, когда обсуждали новую редакцию генерального плана, – рассказал челябинец. – Тогда управление архитектуры занялось разработкой особых режимов сохранения исторического облика. Но хотя исторический центр и включили в генеральный план, эти режимы так и не были утверждены».

Не утверждены они и до сих пор, а потому ситуацию пытаются регулировать в ручном режиме. По словам краеведа, власти города и региональный госкомитет охраны памятников культуры уже несколько раз отклоняли попытки построить 18-27-этажные здания в границах исторического центра. Однако после февраля текущего года, когда российская экономика столкнулась с очередными вызовами, над строительной отраслью нависла угроза падения темпов и объемов строительства. И челябинец опасается, что теперь городские и региональные власти могут оказаться любым строительным проектам, что развяжет руки застройщикам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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