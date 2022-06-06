В России падает спрос на курятину

Производство мяса птицы в России столкнулось с падением спроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле 2022 года продажи охлажденной курицы в РФ упали на 2,6% год к году. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные NielsenIQ. При этом эксперты отмечают, что в мае падение спроса ускорилось.

Причина снижения в переориентации крупных компаний с курятины на свинину. Так, после разрешения беспошлинного ввоза в Россию 100 тысяч свиней цены на свинину резко снизились: с 16 по 22 мая стоимость живых свиней сократилась на 20% год к году, и в настоящее время соотношение оптовой стоимости свиных полутуш к тушке курицы достигли рекордно низкого коэффициента – 1,25. В итоге мясопереработчики, ранее концентрировавшиеся на покупке мяса птицы, вновь обратились к закупкам свинины.

Кроме того, сокращение спроса на оптовом рынке связывают с закрытием ресторанов быстрого питания.

Падение спроса на мясо курицы и, как следствие, снижение цен на него, может привести к падению производства в этом сегменте (отметим, что Челябинская область по-прежнему находится в числе лидеров по производству курятины в России). Тем более, что в январе-апреле 2022 года производство курятины росло, прибавив 8,1% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, производители надеются, что к лету ситуация стабилизируется. По их мнению, из-за сложностей с выездным туризмом многие россияне проведут это лето на дачах. Это, а также рост размера пенсий и социальных выплат, должно подстегнуть спрос на мясо птицы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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