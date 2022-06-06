В Челябинской области сотрудница кредитной конторы повесила на клиентов долг в миллион рублей

На Южном Урале задержали работницу финансовой организации, оформлявшая на клиентов кредиты без их ведома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции по Аргаяшскому району обратились местные жители с однотипными заявлениями. Южноуральцы рассказали, что ранее брали кредиты и своевременно их полностью выплатили. Тем не менее им продолжали поступать уведомления о том, что они являются должниками.

В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жительницу Южного Урала, работавшую в кредитной организации. Оказалось, что женщина, имея доступ к данным клиентов, погасивших кредиты, оформляла на них новые займы, привязывая счета к своему номеру телефона. По предварительным данным, таким образом ей удалось похитить порядка миллиона рублей, которые она потратила на себя.

«На сегодняшний день следствием установлено одиннадцать эпизодов противоправной деятельности недобросовестного работника. Незаконные кредитные обязательства на каждого потерпевшего составили в среднем 70 тысяч рублей», – уточнили в силовом ведомстве.

В отделе МВД России по Аргаяшскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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