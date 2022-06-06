Еще двух школьников выгнали с ЕГЭ в Челябинской области

На Южном Урале двух выпускников вывели с ЕГЭ из-за шпаргалок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, выпускники региона написали единый государственный экзамен по истории и физике в основной срок. В пункты проведения экзаменов для сдачи экзаменов пришли 3 тысячи 532 человека.

Экзаменационную работу по истории, включавшую в себя 19 заданий, написали 1 тысячи 397 участников ЕГЭ. На выполнение работы отводилось 3 часа.

В ЕГЭ по физике приняли участие 2 тысячи 135 выпускников. Участникам экзамена за 3 часа 55 минут предстояло выполнить 30 заданий. На экзамене было разрешено воспользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором.

Для проведения ЕГЭ по физике и истории в Челябинской области были открыты 63 пункта проведения экзамена (ППЭ). Онлайн-видеонаблюдение велось во всех аудиториях проведения экзаменов. Как сообщает директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования, при процедуре печати экзаменационных материалов в аудиториях и при сканировании бланков ответов участников экзамена никаких сбоев не зафиксировано.

«Сегодня были выявлены нарушения порядка проведения экзамена: в Кунашакском муниципальном районе с экзаменов были удалены два участника за наличие шпаргалок. Для этих участников возможность пересдать экзамен по выбору предусмотрена лишь в следующем году. Хотим напомнить выпускникам, что видеонаблюдение ведется во всех аудиториях проведения экзаменов и организовано как на областном, так и на федеральном уровнях. Любое нарушение будет замечено и зафиксировано», – прокомментировал центра Андрей Барабас.

Напомним, ранее за использование шпаргалки выпускника выгнали с ЕГЭ по профильной математике.

Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 22 июня. Резервный день по физике и истории состоится 30 июня.

Следующий ЕГЭ пройдет 9 июня. Более 6 тысяч выпускников региона напишут экзамен по обществознанию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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