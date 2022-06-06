Два трамвайных маршрута в Челябинске на время сохранят временную схему движения

Продлено ограничение движения трамваев на перекрестке Горького и проспекта Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Службе организации движения, ограничение движения трамваев на пересечении Горького и проспекта Победы продлится ориентировочно до 16 часов 7 июня.

Напомним, с 25 мая трамваи №5 и №6 изменили схему движения в связи с ремонтными работами тепломагистрали. На время ограничений трамвай №5 следует по маршруту «Завод им. Колющенко – Труда – ЧТЗ», трамвай №6 – ЧЭМК – пр. Победы – ЧГРЭС. Кроме того, трамвай-челнок курсирует по маршруту «Монтажный колледж – Горького – 5-го декабря».

Об открытии движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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