Под Миассом грузовой поезд протаранил бульдозер

В Челябинской области столкнулись товарняк и бульдозер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером понедельника, 7 июня, на станции Флюсовая Миасского городского округа.

Столкновение произошло, когда бульдозер работал на железнодорожных путях. Двигавшийся по соседним рельсам грузовой поезд врезался в спецтехнику, после чего с рельсов сошли три вагона со щебнем, которые находились в составе товарняка.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, в результате ДТП пострадал водитель бульдозера, он госпитализирован.

Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также трудового законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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