В Челябинске задержали экс-замминистра экологии региона

СКР требует отправить экс-замминистра экологии Челябинской области в СИЗО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о задержании бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова стало известно сегодня, 7 июня.

Напомним, уголовное дело в отношении тогда еще действующего чиновника возбудили летом 2021 года. В начале июня прошлого года Виталия Безрукова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Следователи считают, что замминистра, зная о предстоящей проверке соблюдения природоохранного законодательства в период НМУ, предупредил об этом представителей крупного промышленного предприятия, дав им возможность снизить объем выбросов перед контрольным мероприятием. Свою вину он не признал.

Через некоторое время чиновника выпустили из СИЗО. В ноябре прошлого года Безруков подал в отставку с поста замминистра.

В настоящее время экс-чиновник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены подать в суд ходатайство о заключении его под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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