Челябинцы оказались самыми честными сотрудниками

Челябинцы реже всех в стране врут коллегам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, честны ли жители Челябинской области с коллегами, как часто врут, а также что обычно стараются скрыть от коллег.

88% опрошенных южноуральцев ответили, что обычно честны в общении со всеми своими коллегами, в том числе и с руководством. Еще 7% бывают нечестны только с начальством, 2%, наоборот, всегда говорят правду только руководителям, а с остальными коллегами бывают неискренни. 3% вообще не склонны к честному общению на работе.

Максимально честны со всеми коллегами медики и фармацевты (91%), а также рабочий персонал (89%), ни с кем из коллег чаще прочих нечестны юристы (14%). Со всеми, кроме руководителей, чаще всех честны представители сферы искусства и медиа (14%).

17% респондентов изредка все-таки врут коллегам на текущем или последнем месте работы, а 3% делают это постоянно. Но еще 80% челябинцев никогда не врут в общении с коллегами – это первое место среди регионов России. Таких сотрудников больше всего среди специалистов по закупкам (78%), а меньше всего – среди менеджеров по персоналу (58%).

31% обычно говорят неправду при общении с руководством, 29% могут скрыть правду ото всех, еще 40% бывают нечестны с рядовыми сотрудниками.

Личная жизнь и семья – основная тема, о которой врут коллегам (61%). Кроме того, 45% не говорят правды о своем психоэмоциональном состоянии, 39% врут об отношении к самим коллегам и к их работе, 36% скрывают свое финансовое состояние и зарплату. По 27% опрошенных признали, что не говорят коллегам правду о состоянии здоровья и о своих политических и/или религиозных взглядах. 16% скрывают свои рабочие задачи.

Среди тем, которые жители Челябинской области просто предпочитают не обсуждать на работе, лидирует личная жизнь (71%). Также 54% стараются не говорить с коллегами о других сотрудниках, 44% – о зарплате и финансовом состоянии. 36% не обсуждают на работе политику, 32% – религию, 17% – пандемию. Для 8% нет табуированных тем в общении с коллегами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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