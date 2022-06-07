Жители Металлургического района Челябинска пробудут без горячей воды еще 10 дней

Срок проведения опрессовки в Металлургическом районе продлен.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, по результатам 1-го этапа гидравлических испытаний в централизованной зоне теплоснабжения №01 тепловые сети Южной зоны Металлургического района не прошли испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений.

Теплосетевой организацией МУП «ЧКТС» запланировано проведение повторных испытаний с запуском теплоносителя до 17.06.2022 включительно. Перечень объектов Южной зоны Металлургического района, где сроки опрессовки продлены, можно узнать здесь.

Телефон диспетчерской службы +7 (351) 246-40-00.

Напомним, первый этап опрессовки тепловых сетей стартовал в Челябинске 24 мая. 7 июня истек плановый период их проведения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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