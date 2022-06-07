Больше тысячи предприятий Южного Урала ушли на кредитные каникулы

Предприниматели Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, за март-апрель 2022 года порядка 900 малых и средних предприятий Южного Урала оформили кредитные каникулы.

Объем ссудной задолженности по таким договорам составил 2,8 миллиарда рублей. Также банки одобрили более 190 требований представителей МСП о реструктуризации по собственным программам кредитов на сумму порядка 950 миллионов рублей.

«Для того, чтобы воспользоваться кредитными каникулами, компания должна отвечать трем условиям: относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, работать в отрасли из утвержденного правительством РФ перечня, а также иметь кредит, оформленный до 1 марта 2022 года. Отмечу, что предприниматели с просроченной задолженностью также могут уйти на каникулы», – комментирует управляющий отделением «Челябинск» Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

В перечень пострадавших от санкций отраслей вошли в том числе туризм, сельское хозяйство, общественное питание, информационные технологии, розничная торговля, производство продуктов питания, одежды, мебели и бытовой техники ­– более 70 наименований. Кредитор может отказать в предоставлении каникул, если бизнес не относится к этому перечню. В таких случаях Банк России рекомендовал кредиторам идти навстречу заемщикам, менять условия договора и реструктурировать кредиты по собственным программам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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