В Челябинской области вор упал с балкона пятого этажа

В Озерске нетрезвый вор упал с балкона приглянувшейся квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о попытке обнести квартиру полицейские Озерска узнали от местной жительницы, которой соседи сообщили, что неизвестный пробрался в ее жилище через балкон.

Получив сообщение, следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. К удивлению полицейских, на месте они столкнулись с бригадой скорой помощи, забиравшей мужчину с травмами, характерными для падения с высоты.

Оказалось, что ночью компания подвыпивших молодых людей не смогла попасть в квартиру. Тогда-то одного из них и осенила идея открыть входную дверь, проникнув внутрь через балкон квартиры этажом выше.

Воспользовавшись незапертым выходом на чердак, 22-летний парень выбрался на крышу жилого многоквартирного дома. Оттуда он спрыгнул на балкон чужой квартиры, выбил окно, а затем открыл балконную дверь квартиры на 5 этаже. Оказавшись в помещении, озерчанин решил прихватить с собой 3 акустические колонки, 3 рулона обоев и рулон линолеума, опрыскиватель для цветов, сумку с ноутбуком и охлаждающей подставкой.

Спустив украденные вещи, завязанные в штору для ванной, злоумышленник попытался попасть на балкон своего друга. Привязав плед к раме остекления, он начал спускаться, однако конструкция не выдержала, и мужчина упал на ветки растущих под окнами деревьев. Услышав звук падения, соседи вызвали скорую помощь.

Похищенные вещи на сумму 45 тысяч рублей стражи порядка изъяли на месте, в ближайшее время их вернут владелице. Самого неудавшегося вора отправили в больницу, взяв с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По факту произошедшего полицейские следователи возбудили уголовное дело по признакам кражи.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»