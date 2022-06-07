В школе во время последнего звонка обвалился потолок

В одном из муниципалитетов Челябинской области в школе во время торжественного мероприятия обвалился потолок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в конце мая в филиале школы №2 Локомотивного городского округа. В этом здании занимаются учащиеся начальных классов. О произошедшем горожане рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

В администрации муниципалитета факт происшествия подтвердили, заявив, что сообщивший об этом горожанин несколько преувеличил. «Прошедшая зима характеризовалась обильными снегопадами, и во время таяния снега, а также весенних дождей кровля здания начала в некоторых местах подтекать, – пояснили в мэрии. – Видимо, вода попала на подвесной потолок в помещении, где проходил последний звонок, и одна из потолочных плиток спланировала на пол».

Как отметили в администрации Локомотивного, провести ремонтные работы на кровле пока невозможно из-за продолжающихся дождей. «Нужно 10-14 дней без осадков, чтобы крыша просохла, – уточняют в мэрии. – Раньше делать ремонт не имеет смысла».

По словам чиновников, как только установится сухая погода, на крыше филиала школы проведут ремонтные работы, чтобы исключить протечки. На 2023 год запланирован капитальный ремонт кровли в филиале и основном здании школы. Они должны начаться после учебного года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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