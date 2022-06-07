Уральские пенсионеры, пропавшие в горах 5 июня, вышли на связь

Супружеская пара, заблудившаяся на Таганае, периодически созванивается со спасателями.

Как уже сообщал «Новый День», 83-летний мужчина и 74-летняя женщина днем 5 июня вышли собирать кислицу в район Малого Таганая, а вечером, по дороге назад, заблудились, потеряли ориентировку и не могли вернуться домой.

Местность заблудившиеся знают хорошо, каждый год с самого детства ходят на промысел, а потому без регистрации на Центральной усадьбе спокойно пошли привычным маршрутом. Уже по дороге домой поздно вечером не смогли сориентироваться на местности и обратились к спасателям. Однако через какое-то время связь с пожилыми супругами потеряли.

Поиск не прекращался более полутора суток. Наконец, около 12:00 вторника, 7 июня, южноуральцы вновь дозвонились до спасателей и уточнили свое местоположение. Как уточнили в пресс-службе поисково-спасательной службы, периодически супруги выключают телефон, чтобы не сел аккумулятор, после чего снова выходят на связь. Спасатели, полиция, сотрудники национального парка и волонтеры идут к указанному пенсионерами местус разных сторон, постепенно сжимая живую цепь.

Пока супругов еще не нашли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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