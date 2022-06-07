Экс-чиновнику запретили приближаться к минэкологии Челябинской области

Экс-замминистра экологии Челябинской области избрали меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя экологии региона Виталия Безрукова.

Ранее стало известно о задержании бывшего высокопоставленного чиновника. Напомним, уголовное дело в отношении тогда еще действующего чиновника возбудили летом 2021 года. В начале июня прошлого года Виталия Безрукова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

Следователи считают, что замминистра, зная о предстоящей проверке соблюдения природоохранного законодательства в период НМУ, предупредил об этом представителей крупного промышленного предприятия, дав им возможность снизить объем выбросов перед контрольным мероприятием. Свою вину он не признал.

Через некоторое время чиновника выпустили из СИЗО. В ноябре прошлого года Безруков подал в отставку с поста замминистра.

Через год после задержания теперь уже бывшего чиновника задержали снова. Следователь обратился в Центральный районный суд с ходатайством о заключении его под стражу. Однако судья избрал для экс-замминистра в качестве меры пересечения запрет определенных действий. Безрукову запрещено приближаться ближе, чем на 200 метров, к министерству экологии региона, посещать любые мероприятия ведомства и общаться с определенным списком свидетелей по делу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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