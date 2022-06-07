«Калинов Мост» даст концерт на Аркаиме

Дмитрий Ревякин и группа «Калинов Мост» выступят на Аркаиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», живая легенда сибирского рока – группа «Калинов Мост» выступит в заповеднике «Аркаим» на карнавале современного искусства «Аркаимское солнцестояние». Об этом организаторы проекта сообщили в своем паблике в социальных сетях.

«В творчестве музыкантов самобытным образом переплетаются ритмы и звучание рок-музыки, темы и мотивы русского фольклора и славянской мифологии, а также христианские смыслы, – говорится в объявлении. – Это совершенно фантастично: голос Дмитрия Ревякина, догорающий закатом аркаимский бескрайний небосвод, первые сумерки самой короткой ночи в году, робко выглядывающие звезды, стрекот кузнечиков, шелестящий степной ветер и все в одном месте и в одно время! Разделите с нами таинство слияния музыки и природы».

В ходе выступления музыканты исполнят композиции с нового альбома «Холсты», а также полюбившиеся хиты группы.

Концерт начнется 21 июня в 22:00 на сцене у Шаманки. Вход свободный.

В тот же день на карнавале выступит Уличный Театр «Странствующие Куклы Господина Пэжо» (Санкт-Петербург). Старейший уличный театр представит публике спектакль «Мистиарий». Начало 21 июня в 23:00 в центре туристического лагеря заповедника «Аркаим». Вход свободный.

Карнавал современного искусства «Аркаимское солцестояние» пройдет в историко-культурном заповеднике с 20 по 22 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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