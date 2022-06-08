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Среда, 8 июня 2022, 09:15 мск

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На одной из ведущих магистралей Челябинска отключат светофоры

Сразу три светофора отключат на одной из основных магистралей Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, автомобилистам, которые выберут сегодня, 8 июня, для проезда одну из главных дорог северо-запада – проспект Победы – во второй половине дня нужно быть особенно внимательными.

С 15:00 до 17:00 планируется отключение светофоров на пересечениях: проспект Победы – улица Чайковского, проспект Победы – улица Тепличная, проспект Победы – улица Косарева.

Водителям советуют выбирать маршрут заранее с учетом означенных изменений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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