На Южном Урале еще одна собака погибла от бешенства

Домашняя собака умерла от бешенства в Чебаркуле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, за прошедшую неделю на Южном Урале зафиксирован один случай бешенства животных: 31 мая по заключению Увельской ветеринарной лаборатории у владельца личного подсобного хозяйства в Чебаркуле погибла домашняя собака (возраст 2 года).

Населенный пункт, где выявлено заболевшее животное, объявлен неблагополучным. По распоряжению правительства Челябинской области там будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

С начала года в регионе от смертельного вируса скончалось 34 животных – 15 собак, 2 енотовидные собаки, 8 лис, 7 кошек, 2 домашних декоративных крысы.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство – опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга) и смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной). Единственная профилактика бешенства у сельскохозяйственных и домашних животных – регулярная вакцинация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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