В Челябинске, не дождавшись решения суда, начали рубить лес на участке под строительство катка

Застройщик начал вырубать деревья на спорном участке городского леса в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 8 июня, строители приступили к сносу зеленых насаждений на участке городского леса, отданного мэрией под строительство. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Срочно! Прямо сейчас в лесу на Тополинке начали уничтожать деревья под каток УралГУФК! Работает техника! Пригнали ЧОП», – сообщают участники движения «Спасем наш лес вместе».

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление горожан, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

Между тем, челябинцы подали в суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снять с кадастрового учета земельный участок под строительство катка. Его рассмотрение началось 20 мая в Советском районном суде. Следующее заседание назначено на 19 июля.

В рамках производства истцы заявили ходатайство о наложении обеспечительных мер: запрете предоставлять земельный участок в аренду либо пользование третьим лицам для строительства, а также на выдачу разрешения на строительство на нем. Но в удовлетворении ходатайства им было отказано. Таким образом, законных оснований воспрепятствовать действиям застройщика в настоящее время нет.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что строительная компания поставила городские власти в известность о планах по началу работ. «Они огородили участок и все работы ведут в границах отведенного участка. Разрешения на строительство и вырубку с последующей компенсацией у них есть», – уточнили представители администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»