В уральском ЗАТО школьник избил мать. Женщина скончалась

В Челябинской области подросток подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла 4 июня в квартире одного из домов Снежинска.

16-летний подросток поссорился с матерью, пришедшей домой нетрезвой. Школьник несколько раз ударил родительницу. Впоследствии она скончалась из-за разрыва внутренних органов.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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