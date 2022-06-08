В Челябинске избили женщину-медика скорой помощи

Молодой челябинец набросился на медика скорой помощи с кулаками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром вторника, 7 июня, в Ленинском районе областного центра.

На улице 5-я Электровозная 25-летний челябинец напал на фельдшера «скорой». Девушка сама вызвала наряд Росгвардии, нажав тревожную кнопку в машине медпомощи. По информации пресс-службы силового ведомства, у 25-летней сотрудницы медицинского учреждения вспыхнул конфликт с горожанином. Слов молодому человеку показалось мало, и он несколько раз ударил девушку кулаком в лицо.

Дебошира задержали и сопроводили в отдел полиции Ленинского района.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Челябинску, в районном отделе зарегистрировано заявление о нападении на медика. В настоящее время по нему проводится проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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