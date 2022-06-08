В Челябинске больницу и подрядчика оштрафовали за сговор

Больницу и подрядную организацию челябинские антимонопольщики оштрафовали за антиконкурентное соглашение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ООО «Лифтовая компания» заключило антиконкурентное соглашение с ГАУЗ «Областная клиническая больница №3» (бывшая больница скорой помощи) и ООО Группа компаний «Абсолютные системы» для получения контракта на техническое перевооружение с заменой лифтового оборудования.

Заказчик должен был обеспечить ООО ГК «Абсолютные системы» победу в аукционе, а победитель, в свою очередь, передать выполнение работ «Лифтовой компании», так как последняя на момент торгов находилась в реестре недобросовестных поставщиков и не могла участвовать в государственных закупках.

Для обеспечения необходимого результата в техническое задание конкурса внесли заведомо невыполнимые условия: короткий срок контракта, класс энергоэффективности лифтового оборудования «А».

Фактически при исполнении контракта установили лифты энергоэффективности класса «В». При этом заказчик принял работы без претензий. Более того, оплачены они были до их приемки, а сроки исполнения контракта нарушены.

Челябинское УФАС России признало ООО «Лифтовая компания», ГАУЗ «Областная клиническая больница №3» и ООО Группа компаний «Абсолютные системы» нарушившими закон о защите конкуренции.

Медицинское учреждение оштрафовано на 1,8 миллиона рублей. ООО «Лифтовая компания» – на 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»